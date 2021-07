BasicNet: semestre in crescita, risultato netto 4,1 mln

BasicNet, società che controlla i marchi Kappa, Superga e K-Way, ha chiuso un semestre in crescita: vendite aggregate dei prodotti a marchi del Gruppo pari a 443 milioni di euro (+20,5% rispetto allo stesso periodo 2020); fatturato consolidato a 128,5 milioni (+17,7%), risultato netto di 4,1 milioni di euro (-5,5 milioni). I conti sono stati approvati dal consiglio di amministrazione. Le royalty dai licenziatari commerciali e produttivi ammontano a 25,8 milioni (+15,5%), le vendite dirette a 102,6 milioni (+18,3%), l'ebitda è pari a 14,5 milioni, l'ebit a 8,5 milioni. Le vendite hanno registrato un incremento del 57,3% (+10% rispetto al 2019) nelle Americhe e del 64,2% in Medio Oriente e Africa. Asia e Oceania, che rappresentano il 7% delle vendite aggregate, hanno riportato un calo del 29,9% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, principalmente per effetto della sostituzione di un licenziatario. L'assemblea straordinaria ha approvato le modifiche dello Statuto Sociale introducendo il meccanismo della maggiorazione del voto.