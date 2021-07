Meteo: possibili acquazzoni e temporali

A Torino oggi, venerdì 30 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio; ampie schiarite in serata, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4141m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'anticiclone non riesce a garantire tempo stabile sul Nord Italia ma viene disturbato nuovamente da infiltrazioni di aria più umida. Avvio di giornata discreto, nel corso del giorno acquazzoni e temporali in formazioni sui settori alpini e in sconfinamento alle aree pedemontane piemontesi tra pomeriggio e sera.