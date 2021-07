Pd: Piemonte, Giorgio Ardito è il nuovo tesoriere

Giorgio Ardito è il nuovo tesoriere del Pd piemontese. Prende il posto di Daniele Borioli, che a fine giugno ha rassegnato le dimissioni all'approvazione dell'ultimo bilancio regionale per essere nominato nel cda di Scr, la società che gestisce gli appalti della Regione Piemonte. "Abbiamo ereditato, a fine 2018, un Pd piemontese con più uscite che entrate, in ginocchio a causa delle sconfitte elettorali del 2018 e del 2019, con tre dipendenti e la famosa sede di via Masserano che non potevamo più permetterci - ricorda il segretario regionale del partito, Paolo Fuiria -. Oggi il Pd piemontese ha una nuova sede in via Coppino, in un quartiere molto vitale e dinamico, parte del personale è stato ricollocato - nessuno ha perso il lavoro - e la situazione è notevolmente migliorata dal punto di vista del bilancio. I parlamentari, i consiglieri regionali versano regolarmente quanto dovuto al partito, dimostrando un senso di lealtà e di appartenenza che non sempre, in altre epoche, è stato egualmente dimostrato", conclude Furia, che ringrazia Borioli "per il lavoro svolto in qualità di tesoriere e Giorgio Ardito per quello che svolgerà".