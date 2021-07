Sanità: Icardi a sindaci Asl4, vogliamo riaprire presidi

Una rappresentanza dei sindaci dell'Asl To4 ha incontrato l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, e il vicepresidente della Commissione Sanità, Andrea Cane, per discutere delle prospettive dell'Asl e dei suoi servizi sanitari territoriali. Presente anche la direzione generale dell'Asl, si è parlato in particolare delle criticità relative ai presidi di emergenza e soccorso: pur a fronte delle difficoltà "attuali e oggettive", come le definisce l'assessorato regionale alla Sanità, nel reperimento delle risorse necessarie al funzionamento dei Pronto Soccorso/DEA, Icardi ha ribadito l'intenzione di riaprire tutti i presidi non appena saranno disponibili le risorse professionali necessarie. In riferimento anche alla difficoltà di garantire la completa erogazione dei servizi di emergenza dei Dea di primo livello di Chivasso, Ciriè e Ivrea, l'assessore ha sottolineato che sono state intraprese tutte le misure possibili per il reclutamento del personale necessario e che l'assessorato ha incaricato il commissario dell'Area sanitaria dell'Unità di Crisi-Dirmei di reperire, tra le altre Aziende sanitarie regionali, il personale medico necessario a garantire la continuità del servizio. L'assessore Icardi ha rassicurato anche "sul massimo impegno della Regione e dell'Asl, per garantire anche la continuità del funzionamento del presidio ospedaliero di Settimo Torinese e della realizzazione del nuovo Ospedale di Ivrea e del Canavese, per il quale si attendono entro l'autunno i primi esiti dello studio affidato a Ires Piemonte".