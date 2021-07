Like

Dicono che… mai come in questi giorni i candidati del Pd torinese stiano passando un sacco di tempo su facebook.

Con il semaforo verde della direzione provinciale di mercoledì alla lista per le amministrative d’autunno ognuno di loro è potuto uscire allo scoperto sui social annunciando la propria discesa in campo. E così, in attesa di scoprire chi prevarrà alle urne, la sfida si è trasferita per qualche ora in rete dove a scattare subito in vantaggio è stata Ludovica Cioria, consigliera alla Circoscrizione 3 dove coordina la Prima Commissione ed ex segretaria dei Giovani democratici del Piemonte, che in meno di un giorno ha conquistato oltre 1.300 like. Alle sue spalle, distanziata di pochissimo, c'è invece la vicecapogruppo uscente Chiara Foglietta che in ventiquattr'ore ha già superato i 1.100.