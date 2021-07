Covid: balzo contagi Piemonte, ma nessun nuovo decesso

Per il secondo giorno consecutivo aumentano, in Piemonte, i ricoveri in terapia intensiva per Covid, che sono ora 5 rispetto ai 4 di ieri, ma diminuiscono quelli negli altri reparti, in tutto 72 (-4). Sale ancora il numero dei nuovi casi, 287, mentre per il sedicesimo giorno consecutivo non si registrano decessi. I nuovi positivi registrati dall'Unità di crisi corrispondono all'1,3% dei 21.810 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 93 (32.4%). Sono 69 i nuovi guariti, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.147 (+221), gli attualmente positivi 2.224 (+218). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 369.626 positivi, 11.699 decessi e 355.703 guariti.