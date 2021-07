Torino: comitato Vanchiglia, fondo per vittime mala movida

Un fondo per le vittime della movida. È quello che propone di creare, su Facebook, Riprendiamoci Vanchiglia, la community nata sui social contro la mala movida nel quartiere. La proposta "alla luce del merdaio che sta accadendo in Vanchiglia e considerata l'assoluta mancanza di volontà da parte di chi ci amministra di intervenire nel far west che hanno creato", scrive il comitato su Facebook. "Chiediamo di creare un fondo per le vittime della movida. Come esiste il fondo vittime della strada - è la proposta -. Cominciamo a far monetizzare il disagio visto che è l'unico linguaggio che capiscono. Dentro ci possono stare: le cure mediche per i disturbi neurologici causati dalla mancanza di sonno, dei mutui agevolati per chi se ne vuole andare, parcheggi gratis per chi non parcheggia, il rimborso per i doppi vetri. Basta avere oltre al danno anche la beffa per chi prende i sostegni e rompe i coglioni di notte. Comincino a sganciare alle vere vittime di questo bordello".