Piemonte accelera tra giovani, arrivano 20mila Moderna

Il Piemonte accelera sulla vaccinazione dei giovani tra i 12 e i 19 anni. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha accolto la richiesta del presidente Alberto Cirio e nel mese di agosto invierà 20 mila dosi in più di Moderna per accessi diretti e open days dedicati ai giovanissimi. L'obiettivo è di completare la somministrazione di almeno una dose per tutti gli aderenti di questa fascia d’età prima dell'inizio della scuola."Ringraziamo il generale Figliuolo per la consueta disponibilità e velocità con cui è venuto incontro alle nostre esigenze, pur nella complessità di razionalizzare le forniture di vaccini in questo momento - sottolineano il presidente Cirio e l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi -. Quasi 9.000 giovanissimi tra i 12 e i 19 anni in questi giorni hanno usufruito in Piemonte dell'accesso diretto e quasi 70 mila in tutto hanno già ricevuto la prima dose, su una platea complessiva di 311 mila ragazzi". "Dai nostri giovani - proseguono Cirio e Icardi - arriva il miglior esempio per chi è ancora indeciso soprattutto fra gli over 60, ma anche la migliore risposta per chi si arrocca su posizioni no vax. Andiamo avanti a pieno ritmo pur nel pieno dell'estate e delle complessità di questa campagna vaccinale, con la capacità che il sistema piemontese ha dimostrato di adattarsi con grande elasticità alle esigenze sorte strada facendo. Il nostro grazie di cuore va a tutti gli operatori, che non smettono di dedicare ogni loro energia a questa è che la più grande sfida mai affrontata dalla nostra sanità".