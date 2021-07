Covid: riapertura centri estivi, al Piemonte 10mln di euro

Ammontano a oltre 9,6 milioni di euro le risorse messe a disposizione del Piemonte per finanziare la riapertura dei centri estivi. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare, con delega ai Bambini, Chiara Caucino, ha approvato le disposizioni per la gestione in sicurezza delle attività dei centri. "I quasi 10 milioni di euro stanziati per la riapertura dei centri estivi in Piemonte rappresentano un risultato molto importante - spiega l'assessore al Welfare della Regione Piemonte, con delega ai Bambini, Chiara Caucino - così come è stato fondamentale l'accordo per la gestione e la sicurezza, ottenuto attraverso il dialogo con tutti i soggetti coinvolti, che non ha visto nessuno escluso: dai Comuni al Tavolo degli oratori. Credo fortemente nel ruolo dei Centri Estivi, che se lo scorso anno hanno rappresentato il primo vero ritorno alla normalità per i nostri bambini dopo il lockdown, oggi hanno consentito loro di recuperare integralmente la loro socialità attraverso il gioco, il piacere di stare insieme e di condividere esperienze".