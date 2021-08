Tav, Borghi (Pd): solidarietà ad agenti feriti, violenze inaccettabili

"Inaccettabili le violenze in Val di Susa, su una vicenda come la linea Tav Torino-Lione che ormai è un pretesto per facinorosi che giocano alla rivoluzione (sulla pelle del Paese). Solidarietà alle forze dell’ordine colpite e agli agenti feriti". Così su Twitter Enrico Borghi, responsabile Politiche per la Sicurezza della segreteria del Pd.