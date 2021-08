Tennis in piazza conquista anche la periferia di Torino

Dal centro alla periferia, da piazza Castello a piazza Giovanni Astengo. In vista delle Atp Finals il tennis conquista un'altra piazza, questa volta in zona Falchera, e si propone a bambini e adulti in un altro angolo di Torino. Anche questo fine settimana prosegue dunque la "Race to Turin", con i campetti da minitennis che hanno suscitato interesse e curiosità. "La città di Torino ha fortemente voluto questa manifestazione, tra le più importanti nel mondo del tennis, e l'ha ottenuta grazie all'impegno della sindaca Appendino e di tutto il Consiglio comunale - commenta Marco Chessa, consigliere comunale di Torino impegnato fin dalla candidatura italiana per ospitare il torneo dei Maestri -. Crediamo che questi eventi debbano essere preceduti e seguiti da attività sul territorio. Oltre alle ricadute economiche, se riusciremo ad allargare la base dei praticanti avremo ottenuto una vittoria su tutti i fronti". "Avere tanti giocatori nei top 100 è un segno che la Federazione italiana tennis ha lavorato e sta lavorando bene - aggiunge -. Noi, essendo torinesi, abbiamo una leggera predilezione per Lorenzo Sonego, il nostro concittadino che speriamo ovviamente di poter vedere un giorno in gara al Pala Alpitour, e che probabilmente vedremo in ogni caso durante i gironi di Coppa Davis, sempre a Torino. Il tennis è stato uno degli sport che durante la pandemia si è potuto ricominciare a praticare prima rispetto ad altri - conclude -. C'è un allargamento della base dei praticanti e spero che le Nitto Atp Finals possano ulteriormente migliorare questo trend".