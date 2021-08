Poliziotti indagati, Cassazione respinge ricorso Procura

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Torino contro la decisione del Tribunale del Riesame di annullare l'ordinanza di sospensione dal servizio di Alice Rolando, dirigente del commissiariato Dora Vanchiglia indagata insieme ad alcuni poliziotti per delle presunte irregolarità. Per la Suprema Corte il ricorso è "inammissibile in quanto si limita a riproporre la diversa valutazione del quadro probatorio posta a fondamento della tesi accusatoria, senza tuttavia confrontarsi con le puntuali esaustive non manifestamente illogiche argomentazione del Tribunale del Riesame".