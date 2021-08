L'eroe della Sindone con Portas

Dicono che… nessuno più di un pompiere potrebbero essere adatto per gettare un po’ d’acqua sul fuoco delle polemiche all’interno del centrosinistra torinese e soprattutto nei rapporti non proprio distesi tra Moderati e Pd. Sarà per questo che Mimmo Portas ha ingaggiato per correre alle Comunali Mario Tramatore, un nome che a Torino in molti ancora ricordano giacché è stato colui che ha salvato la Sindone quando nell’aprile del 1997 la Cappella in cui era conservata andò a fuoco. Un gesto, quello dell’allora giovane vigile del fuoco, che molti ricordano come eroico e non mancò chi arrivò ad accostare la sua impresa a un segno di speranza della Divina Provvidenza. Una vicenda che segnò profondamente la vita di Trematore, laureato in architettura oggi 68enne, che, raggiunta la pensione, si è da allora dedicato alla ricerca spirituale e alla beneficenza.