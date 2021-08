Paziente tentò suicidio, indagati sanitari clinica privata

Il primario della Riabilitazione di una clinica privata di Torino è indagato dalla Procura con due medici e due infermieri. Sono accusati di non avere vigilato su un paziente che, uscito dal coma dopo un grave incidente d'auto, ha tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano della struttura. La vicenda risale al 2019, quando il paziente venne trasferito dall'ospedale di Chivasso alla clinica per la riabilitazione psicomotoria e il supporto psicologico. Per il titolare dell'inchiesta, sostituto procuratore Ciro Santoriello, nonostante le condizioni di fragilità del paziente i sanitari indagati non lo avrebbero controllato. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cto di Torino, dopo il tentativo di suicidio l'uomo è sopravvissuto a quattro arresti cardiaci ma a causa di una infezione gli sono stati amputati entrambi i piedi.