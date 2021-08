Città Metropolitana: De Vita, 45mln per progetti Pinqua

"Il risultato è importante perché mostra la capacità delle nostre realtà territoriali di progettare insieme". Così il consigliere metropolitano alla pianificazione strategica, Dimitri De Vita, commenta l'ottenimento di quasi 45 milioni per tre progetti individuati dalla Città metropolitana di Torino per ridurre il disagio abitativo nell'ambito del programma Pinqua finanziato dallo Stato. "Gli interventi previsti dai tre progetti - sottolinea De Vita - centrano in pieno gli aspetti che sono alla base di una vera riqualificazione dell'abitare e delle periferie, capaci di proporre nuovi modi di vivere. Una volta ufficializzata la graduatoria, i progetti che rientrano nel primo lotto di finanziamento hanno 240 giorni per presentare un progetto più dettagliato su cui mettere a gara le opere da realizzare". Nella prima tranche rientrano due progetti: “resiDenza-resiLIenza”, che raggruppa i Comuni di Moncalieri (capofila), Nichelino, Chieri, Beinasco, Trofarello, La Loggia e Piobesi Torinese, con l’ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e Atc del Piemonte Centrale; e “Ricami Urbani - ricucire l'abitare metropolitano” che raggruppa i Comuni di Collegno (capofila), Grugliasco, Borgaro Torinese con il partenariato di Atc del Piemonte Centrale e Società Cooperativa Edilizia Giuseppe Di Vittorio. Nella seconda tranche rientra il terzo progetto, “UBIQuA - Uomo, biosfera, innovazione, qualità dell'abitare” che raggruppa i Comuni di Settimo Torinese (capofila), Venaria Reale, San Mauro Torinese e Foglizzo con Atc del Piemonte.