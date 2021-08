GIUSTIZIA

Atp Finals, commissariato Parcolimpico

A seguito delle inchieste che hanno interessato Set up Live, il prefetto Palomba nomina Zanzi a capo della società che gestisce il Pala Alpitour, sede della kermesse di tennis

Il prefetto di Torino, Claudio Palomba, ha adottato nelle scorse ore una informazione antimafia interdittiva a carico della società Parcolimpico srl, con autonomo provvedimento, ha contestualmente nominato, ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del decreto legge numero 90/2014, il Prefetto Giorgio Zanzi amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della stessa.

La società cura, fra le altre, la gestione del Pala Alpitour di Torino che ospiterà le Atp Finals, torneo di tennis in programma a novembre che, ovviamente, verranno sin da subito gestite dall'amministratore. I provvedimenti adottati, che hanno finalità preventiva e sono stati predisposti per salvaguardare tutti gli aspetti di legalità delle attività già poste in essere e di quelle future, garantiranno la totale continuità dell'organizzazione e il rispetto del cronoprogramma di un evento di livello internazionale, che produrrà effetti estremamente positivi per tutto il territorio di Torino e del Piemonte.

La vicenda trae origine dalla presenza nella compagine societaria di Parcolimpico srl di Set up Live, società di Giulio Muttoni, finita nella black list delle aziende a rischio di infiltrazioni e oggetto di indagini per i biglietti omaggio dei concerti che organizzava a presunti esponenti della 'ndrangheta torinese. Eventi del passato, precisa la Prefettura, che nulla hanno a che fare con le Atp Finals. La vendita dei biglietti per assistere al prestigioso torneo di tennis, che l'Italia ospita per la prima volta a Torino dal 14 al 21 novembre, "non è stata gestita da Parcolimpico".

Nonostante questa decisione del prefetto “le Atp Finals non sono assolutamente a rischio, tutto sta procedendo nel rispetto del cronoprogramma” ha assicurato in Consiglio comunale anche l’assessore al Turismo Alberto Sacco. “L’amministrazione – ha aggiunto Sacco – è totalmente estranea alla vicenda, che riguarda eventi passati e non la vendita di biglietti per le Atp Finals”.