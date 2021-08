Torino, Lo Russo e Berruto: Governo dia garanzie per Universiadi

"Il Governo si attivi subito per dare le garanzie necessarie per lo svolgimento delle Universiadi di Torino nel 2025”. Lo dichiarano Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra a sindaco di Torino e Mauro Berruto, responsabile nazionale sport del Partito democratico. "La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali - continuano - affronti subito il tema delle Universiadi, Torino dopo aver battuto Stoccolma non può rimanere nell’incertezza della programmazione di un evento che la riporterebbe tra i grandi palcoscenici mondiali sportivi. Abbiamo - sottolineano i dem - avuto la grande delusione per i Giochi Olimpici invernali, ora si eviti di perdere tempo prezioso e si arrivi prima della scadenza del 15 agosto con il meritato e forte sostegno del Governo. L'immenso valore rappresentato dallo sport di cui, una volta di più ci siamo accorti in questi meravigliosi giorni olimpici, stride con l’incertezza di queste settimane - concludono - e danneggia l’immagine della nostra Torino la cui tradizione sportiva e olimpica meritano rispetto e considerazione".