Comunali: Torino, Johnson Righeira candidato

Stefano Righi, noto come Johnson Righeira del duo Righeira, che negli anni '80 portò al successo canzoni come “L'estate sta finendo” e “Vamos a la playa” si candida per le elezioni amministrative a Torino. Il cantante sarà con la lista “Torino città futura” che sostiene, con il Partito Comunista, la candidatura a sindaco di Giusi Greta Di Cristina.