M5s: Sganga, voto Sì per ripartire con nuova linfa

"Oggi ho votato Sì, perché abbiamo bisogno di strutturarci e ripartire con nuova linfa, ma soprattutto perché c’è ancora tanto lavoro da fare per Torino e per l'Italia. Siamo il Movimento e non possiamo fermarci ora!". Così la candidata sindaca di Torino del M5s, Valentina Sganga, a proposito della votazione sulla piattaforma SkyVote per il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle proposto da Giuseppe Conte e Beppe Grillo. "Ancora una volta - afferma su Facebook - il Movimento rimarca l'importanza della democrazia partecipativa e del coinvolgimento di tutte e tutti nelle scelte fondamentali".