Vercelli celebra Sant'Eusebio, in chiesa anche card. Bertone

"Sono sempre stato vicino alla comunità vercellese, dove ho iniziato, trent'anni fa, il ministero episcopale. Saluto tutti, non dimentico nessuno, sia i vivi che i morti: offro la Santa Messa per un'abbondanza di grazia per tutti, con l'augurio che tutti continuiamo a custodire la fede e a conservare la comunione fraterna". Parole del cardinale Tarcisio Bertone, presente oggi alle celebrazioni in Duomo in onore di Sant'Eusebio, patrono di Vercelli. Insieme al Segretario di Stato emerito di Sua Santità, arcivescovo di Vercelli dal 1991 al 1995, erano presenti in Chiesa anche monsignor Giuseppe Versaldi, monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, e altri vescovi piemontesi. A celebrare messa l'attuale arcivescovo di Vercelli, Marco Arnolfo, che in apertura della funzione ha ricordato l'anniversario della strage di Bologna e rivolto un pensiero a chi ha sofferto a causa della pandemia. Al termine del rito, il cardinal Bertone, che indossava la croce pettorale donata da Giovanni Paolo II all'inizio dell'ordinazione episcopale, ha lasciato un'offerta "ai poveri che soffrono ancora le conseguenze della pandemia e altre povertà fisiche, materiali, economiche e spirituali". I soldi andranno alla Caritas di Vercelli.