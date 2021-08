Parcolimpico: assessore Torino, Atp Finals non sono a rischio

"Le Atp Finals non sono a rischio e tutto sta procedendo: i lavori proseguono ed il palazzetto sarà pronto". Lo ha detto l'assessore al commercio ed al turismo del Comune di Torino Alberto Saracco, oggi, nel corso delle comunicazioni in apertura della seduta del consiglio comunale, dopo la decisione del prefetto di commissariare la società Parcolimpico , che gestisce l'impianto che ospiterà l'evento internazionale di tennis di novembre. "Abbiamo già incontrato il prefetto - ha spiegato l'assessore Sacco - che ha già spiegato al commissario l'importanza dell'evento, che verrà salvaguardato". "L'Amministrazione è totalmente estranea alla vicenda, che riguarda eventi passati e non la vendita di biglietti per le Atp Finals e gli interventi posti in essere, come ha scritto il prefetto, hanno finalità preventiva e sono stati presi proprio per permettere il rispetto del cronoprogramma delle Atp Finals" ha concluso.