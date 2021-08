Covid: Piemonte, 138 nuovi contagi, ricoveri stabili

Sono 138 i nuovi casi positivi al Covid comunicati, oggi, dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Dei 138 nuovi casi, gli asintomatici sono 77(55,8%). Stabili i ricoverati in terapia intensiva, sono 6, e quelli non in terapia intensiva, 81 come ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.467. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.945.069 (+11.074 rispetto a ieri), di cui 1.895.869 risultati negativi. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 355.886(+59 rispetto a ieri).