Turismo: nasce Travel Box per Valli di Lanzo e Canavese

Nasce il Travel Box Canavese-Lanzo, una delle iniziative della Camera di commercio di Torino all'interno di una più ampia strategia per il rilancio delle destinazioni turistiche della provincia. Il Travel Box propone ai turisti una tariffa promozionale per un pernottamento di minimo due notti con colazione nelle diverse strutture aderenti, dal grande albergo al bed & breakfast familiare, da prenotare sul portale visit-canavese-lanzo.it. Effettuata la prenotazione, tutti i clienti riceveranno in omaggio un Tasting Passport, che comprende 6 degustazioni gratuite di prodotti enogastronomici locali e il 10% di sconto nei ristoranti aderenti, segnalati su una mappa cartacea o sul portale. Il Passaporto avrà una validità di 7 giorni dalla data di arrivo. Si prevede di arrivare a ospitare 1.500 persone nel corso dell'estate. "Il nostro obiettivo in questo momento è quello di riattivare un'offerta turistica di qualità, coinvolgendo il maggior numero di operatori locali e creando sinergia tra di loro" spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio torinese. Il progetto è realizzato dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Ascom Confcommercio Torino e Confesercenti Torino e la partecipazione di Assohotel Confesercenti Piemonte, Federalberghi Torino, Gta - Unione Industriale Torino e i Gal del territorio che insieme hanno elaborato il Piano di Riattivazione e Rilancio Turistico 2021-2023. Inoltre, è sviluppato in sinergia con Visit Piemonte e Turismo Torino e provincia. A oggi aderiscono al progetto 25 strutture ricettive, 22 ristoranti, 35 produttori per degustazioni. L'offerta è valida per tutto il 2021.