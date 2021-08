Green Pass: Tiramani (Lega), caso ReiThera in dl Omnibus

"Siamo in attesa di conoscere i contenuti del decreto Omnibus, che dovrebbe uscire domani e che dovrebbe sanare diverse mancanze inerenti la pandemia da coronavirus e Green Pass. Tra queste, le due questioni legate al ReiThera e allo Sputnik, e all'ottenimento del Green Pass per chi si è sottoposto a questi due vaccini, oltre alla lista dei soggetti esenti da vaccino per patologia". Così il sindaco di Borgosesia (Vercelli) e parlamentare Paolo Tiramani, interpellato dall'Ansa a proposito della mancata possibilità di ottenere il pass verde per chi si era sottoposto alla sperimentazione del vaccino italiano. Tra i mille partecipanti che avevano aderito volontariamente alla sperimentazione del vaccino prodotto dall'azienda ReiThera c'è lo stesso deputato della Lega. "Il certificato verde obbligatorio entra in vigore da venerdì - aggiunge Tiramani - e come sempre il Governo arriva all'ultimo minuto per cercare di risolvere soprattutto i problemi di chi si e' offerto volontario per le sperimentazioni".