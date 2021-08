Sanità: Uncem, riaprire il pronto soccorso di Cuorgnè

Anche l'Uncem Piemonte chiede la riapertura al più presto del pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgnè. Il presidente Roberto Colombero si schiera al fianco dei sindaci della zona e, in particolare, di quelli delle valli di montagna del Canavese. "Negli ultimi giorni ho ricevuto diversi messaggi da sindaci che hanno chiesto a Uncem di intervenire e di sostenere il loro impegno. Asl e Regione non faranno cadere l'appello delle Amministrazioni comunali. Ne siamo certi". Colombero sottolinea che il pronto soccorso chiuso durante il lockdown "è importantissimo per un bacino d'utenza vasto che tocca moltissime aree montane per le quali garantire sicurezza e servizi di prossimità è importantissimo".