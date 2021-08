Migranti: Montaruli (FdI), sgombero Claviere ottima notizia

"Lo sgombero dell'ex Dogana di Claviere è un ottimo notizia. Ringrazio le forze dell'ordine per essersi attivate in maniera rapida per stroncare sul nascere un'occupazione che avrebbe potuto fare da base operativa per l'immigrazione clandestina". Così, in una nota, la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli. "Ora però l'attenzione resti alta per evitare nuove occupazioni anarchiche in Val di Susa - aggiunge -. Contro queste frange violente servono misure forti e condanne certe".