Torino: strisce blu, sospeso pagamento dal 9 al 21 agosto

Anche quest'anno Torino sospende la sosta a pagamento nelle strisce blu nelle settimane centrali di agosto. La sosta sarà gratuita da lunedì 9 a sabato 21 agosto compresi, mentre si continuerà a pagare nei parcheggi a barriera e in struttura. Nell'ambito dei provvedimenti adottati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, prosegue fino al 17 settembre 2021 la sospensione delle limitazioni per la ZTL Centrale, mentre sono tuttora in vigore i divieti di circolazione previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle ZTL Romana e Valentino e nelle zone pedonali.