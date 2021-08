DIRITTI & ROVESCI

Con Marino non si gioca (d'azzardo)

Il senatore torinese a capo della Commissione d'inchiesta sul gioco. "Una materia su cui si deve mettere ordine". Nel 2019 un giro d'affari di oltre 110 miliardi e 11,4 miliardi di incassi erariali per lo Stato

Esperto in commissioni d’inchiesta. Dopo aver partecipato a quella sul sistema bancario, nella scorsa legislatura, ora il senatore di Italia Viva Mauro Marino presiederà quella sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico. “Una materia su cui si deve mettere ordine” dice Marino, eletto in quel Piemonte che, con il centrodestra al governo, ha dato il via alla deregulation nel settore, mandando in pensione la legge sulla ludopatia approvata nella scorsa legislatura dal centrosinistra e sostituendola con una dalle maglie decisamente più larghe. Eletti vicepresidenti Giovanni Endrizzi del Movimento 5 stelle e Andrea Cangini di Forza Italia mentre Andrea De Bortoli (FdI) e Gianni Pittella (Pd) saranno i segretari. Tra gli incarichi di vertice della Commissione non compare la Lega, il partito che in Piemonte ha imposto il dietrofront sulla norma votata all’unanimità durante il governo di Sergio Chiamparino.

La Commissione si occuperà di accertare “l’efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto della diffusione del disturbo da gioco d’azzardo, alla gestione delle concessioni nonché alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco e di rispetto della concorrenza tra gli operatori”, oltre alle “dimensioni del gettito erariale” del comparto. La Commissione dovrà anche accertare “l’efficacia dei poteri regolatori attribuiti ai ministeri competenti, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e agli enti territoriali” e “l’efficacia dell'azione amministrativa, anche in relazione all'esecuzione delle concessioni pubbliche, non trascurando di verificare se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell'azione di contrasto al gioco illegale”. Infine, nel corso della sua indagine, la Commissione dovrà occuparsi anche della “presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti criminali e dei fenomeni di illegalità ed elusione fiscale”.

Nel 2019 il volume di denaro giocato in Italia è aumentato del 3,5%, attestandosi sul valore di 110,54 miliardi di euro. La raccolta pro capite – calcolata sulla popolazione maggiorenne residente in Italia censita dall’ISTAT – è pari a circa 2.180 euro. Aumentano anche la spesa (19,45 miliardi: +2.5%) e gli incassi erariali (11,4 miliardi: +9.5%).