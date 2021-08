OCCUPAZIONE & LAVORO

Ad agosto quest'anno si lavora

Previsti 17mila nuovi contratti. I servizi (e in particolare turismo e commercio) contribuiscono alla crescita occupazionale in Piemonte. Ma solo uno su quattro sarà a tempo indeterminato. I dati di Unioncamere e Anpal

Si lavora anche ad agosto. Sono circa 17.250 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per il mese in corso, valore che sale a 83.930 se si considera l’intero trimestre agosto-ottobre: 31.390 assunzioni in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso e 11.930 in più rispetto all’intervallo agosto-ottobre 2019.

Sono alcuni dei dati incoraggianti, contenuti nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che confermano anche per il Piemonte il miglioramento del clima di fiducia e la ripresa della domanda di lavoro delle imprese, in linea con l’importante crescita del PIL registrata dall’Istat nel secondo trimestre 2021.

Il 74,1% dei nuovi ingressi riguarderà lavoratori dipendenti, il 21% lavoratori somministrati, il 2% collaboratori e il 2,9% altri lavoratori non alle dipendenze. Un nuovo contratto ogni quattro sarà stabile, cioè a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre gli altri tre saranno a termine.

Tra i servizi si rileva un forte interessamento del turismo con 16.570 entrate previste nel trimestre in esame, pari al 19,7% delle 83.930 complessive, dei servizi alla persona con 12.080 assunzioni (14,4% del totale) e del commercio (9.830 entrate).

Permangono, infine, le difficoltà di reperimento di alcune figure professionali: in 34 casi su 100 le imprese piemontesi prevedono, infatti, di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, quota analoga rispetto a quella media nazionale (33 imprese su 100). Le professioni più difficili da reperire in regione ad agosto 2021 sono farmacisti, biologi e altri specialisti delle scienze della vita (85 aziende su 100) e specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche (64 aziende su 100). Per oltre un’impresa su due, infine, appare difficoltoso trovare anche operatori della cura estetica e conduttori di mezzi di trasporto.