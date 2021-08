POLITICA & POLTRONE

Bianco dall'energia alle strade, l'ex ad di Iren in pole per Anas

Dopo l'inciampo sull'uomo dei Benetton, Draghi deve scegliere la nuova guida della società. In crescita il borsino dell'ex top manager della multiutility. L'attenzione del Piemonte per le opere da completare o realizzare. Tra una settimana la nomina

Dai Palazzi del Piemonte si guarda con attenzione e apprensione a quel che nel giro di pochi giorni accadrà al vertice dell’Anas. E non senza motivo. Basti pensare alla vicenda Sitaf, ma anche alle opere, come il traforo del col di Tenda, che sul territorio regionale dipendono dalla società in attesa di avere il nuovo amministratore delegato dopo l’inciampo su Ugo De Carolis, bocciato all’unanimità da tutte le forze politiche per il suo recente passato nel gruppo Atlantia e quindi uomo di fiducia dei Benetton, in particolare di Giovanni Castellucci. Un fardello, quello del ponte Morandi, che insieme al coro di no da tutti le forze politiche ha indotto l’ad in pectore a farsi da parte.

Poco tempo quello per scoprire quale sarà la decisione del governo e in particolare di Mario Draghi che dopo il passo falso su De Carolis ha davanti a sé tre profili: l’assemblea di Fs cui spetta la nomina è stata confermata per il 12 di agosto. Il primo, non in ordine di importanza tantomeno di probabilità di nomina, è quello di Ugo Dibennardo, stimato dirigente di lungo corso dell’Anas e già amministratore delegato di Concessioni Autostradali Venete. Per la nomina, che formalmente spetta al vertice di Ferrovie dello Stato, c’è in lizza anche un nome conosciuto in Piemonte, ovvero quello di Stefano Granati, altro dirigente di Anas in passato amministratore delegato di Sitaf senza aver lasciato evidenti tracce del suo mandato, né nel bene né nel male.

Tutti, però, anche in Piemonte concentrano l’attenzione (e forse le speranze) sul terzo, ma non ultimo, nome. Quello di Massimiliano Bianco, già nel board di Ferrovie e fino a pochi mesi fa numero uno del colosso delle multiutility Iren.

È lui, il top manager che sta contando la sua ricca liquidazione sotto l’ombrellone a Ostuni, a essere dato per favorito. Il diretto interessato non smentisce ed è pronto a far su i bagagli vacanzieri nel caso, molto probabile, che tra una settimana sia chiamato a firmare l’accettazione della nomina. Il suo borsino, complici gli ottimi rapporti negli ambienti da sempre vicini al presidente del Consiglio, è in continua ascesa anche se non si può escludere con certezza che alla fine si propenda per una soluzione interna ad Anas, nel quale caso si aprirebbe la strada per Dibennardo. Ipotesi quest’ultima ritenuta molto remota negli ambienti romani e in quelli vicini al premier che, invece, pur con cautela alimentano le speranze di chi auspica di vedere l’Anas nelle mani del manager che ha saputo fare molto bene in Iren.

Il suo abbandono della guida di Iren, sostituito da Gianni Vittorio Armani, risale a fine maggio. Un accordo aveva previsto che il rapporto di lavoro quale dirigente proseguisse fino al 30 novembre alle condizioni economiche vigenti (salvo eventuale cessazione anticipata su richiesta di Bianco), per assicurare un graduale passaggio di consegne. Accordo che prevedeva per il manager al vertice di Iren da sette anni, un compenso di oltre 900 mila euro lordi.

Data per scontata la presidenza di Anas al generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza Edoardo Valente, figura di garanzia per una società che dovrà gestire oltre un miliardo di euro del recovery fund, il nodo resta per la guida operativa. Molti, se non tutti, sono pronti a scommettere sulla nomina di Bianco, il manager che a Torino e in Piemonte conoscono molto bene e dove, neppur troppo nascostamente, auspicano sia lui a guidare l’Anas, guardando alle opere attese o in corso d'opera sul territiorio regionale.