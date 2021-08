Green Pass: Lo Russo, regole semplici per il commercio

"Condivido pienamente il provvedimento del Governo Draghi di rendere obbligatorio il green pass per docenti e studenti universitari". Lo scrive su Facebook il candidato sindaco del centrosinistra a Torino, Stefano Lo Russo, docente universitario del Politecnico di Torino, commentando il provvedimento sul Green Pass che entra oggi in vigore. "Il principio alla base del Green Pass - continua - salvaguarda le libertà individuali e contemporaneamente la convivenza tra tutti noi consentendo a chi è vaccinato di tornare ad una vita normale quanto prima, dopo anni di confinamento e restrizioni e lasciando libertà di scelta. E' provato scientificamente - prosegue - che solo i vaccini e la vaccinazione di massa consentono di abbattere i numeri dei contagi, i ricoveri e i morti e conseguentemente far tornare più rapidamente il mondo alla normalità. Ritengo tuttavia - rimarca - che i commercianti e gli operatori interessati debbano essere messi nelle condizioni di applicare il Green Pass in modo semplice. Le incertezze in essere non sono la condizione ideale. La confusione genera solo rabbia e frustrazione. Il Green Pass - conclude - ha un valore importante per la tutela della salute pubblica, non possiamo limitarne l'uso solo per problemi organizzativi".