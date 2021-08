Turismo: marcia europea Via Francigena arriva in Piemonte

Arriva oggi in Piemonte la marcia europea “Via Francigena.Road to Rome 2021”. Il gruppo attraverserà l'area in bicicletta e a piedi dal 6 all'8 agosto. Le tappe prevedono oggi il percorso Pont-Saint-Martin - Ivrea, domani Ivrea - Viverone, e l'8 agosto Viverone - Vercelli, L'iniziativa è organizzata da AEVF, l'Associazione Europea delle vie Francigene, per celebrare i 20 anni dalla sua fondazione. Si tratta di una marcia a staffetta da percorrere a piedi ed in bicicletta, per unire l'Europa all'Italia. Il 15 giugno il gruppo di camminatori è partito da Canterbury, dopo una breve cerimonia accanto alla pietra simboleggiante il km 0 della Via Francigena e arriverà a destinazione a Roma il prossimo 10 settembre, per proseguire fino a Santa Maria di Leuca dove si arriverà il 18 ottobre. Un evento per valorizzare la Via Francigena mettendo in rete i territori che vi si affacciano, attraverso 3.200 km e 4 Nazioni - Regno Unito, Francia, Svizzera, Italia - tutti membri del Consiglio d'Europa. Ed e' proprio a Strasburgo, nella sede del Consiglio d'Europa, che una Delegazione di AEVF lo scorso 15 giugno, giorno della partenza, e' stata ricevuta dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejčinović Burić. Road to Rome ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere la candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco.