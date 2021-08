Scuola: Torino, inizio anticipato per nidi e infanzia

Inizia l'8 settembre, e non il 13 come stabilito dalla Regione Piemonte, l'anno scolastico nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali di Torino. Lo ha deciso l'amministrazione per "recuperare il prima possibile le opportunità educative e di socialità per le bambine e i bambini", spiega l'assessore all'Istruzione Antonietta di Martino. Da mercoledì 8 a venerdì 10 si osserverà l'orario dalle 8.30 alle 13.30, comprensivo del servizio di ristorazione per le bambine e i bambini che già frequentavano lo scorso anno. A partire dal 13 settembre l'orario sarà quello normale, dalle 7.30 alle 17.30, con pre e post nido/scuola e l'avvio dell'inserimento graduale dei nuovi iscritti. "Diamo così un supporto alle famiglie nel conciliare le necessità di cura e lavoro", aggiunge l'assessore Di Martino, che ringrazia le organizzazioni sindacali e il personale "per aver accolto favorevolmente la proposta". Le attività didattiche saranno sospese dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 (vacanze di Natale), dal 28 febbraio al 1 marzo (vacanze di Carnevale), dal 14 al 19 aprile (vacanze di Pasqua) e il 24 giugno 2022 ( festa del Santo Patrono).