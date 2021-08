Torino: fuga di gas alla Barca, isolata la zona

Strade chiuse, traffico deviato e un edificio evacuato a Torino, in zona Barca, per una fuga di gas. A quanto si apprende, la perdita è stata individuata nelle cantine di una palazzina in Lungo Stura Lazio, all'altezza del ponte sul fiume Stura e della triforcazione con strada San Mauro e strada Settimo. La zona è stata isolata dalla polizia municipale. I vigili del fuoco sono sul posto con diverse squadre, mentre tecnici dell'Italgas sono a lavoro per individuare l'origine della perdita.