Incendio in palazzo centro Torino, intossicati tre giovani

Tre ragazzi sono rimasti intossicati nell'incendio scoppiato all'alba in un palazzo di sette piani di via Madama Cristina angolo via Giacosa, nel centro di Torino. L'alloggio andato a fuoco si trovava all'ultimo piano. Il palazzo è stata evacuato, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. Si indaga per accertare le cause del rogo.