Covid: esce con gli amici ma è positivo, denunciato ventenne

Esce per mangiare un panino con tre amici, ma viene denunciato dai carabinieri perché positivo al Covid. E' accaduto ieri sera sulla strada provinciale Asti-Mare, quando i carabinieri hanno fermato l'auto per normali controlli. Il ragazzo alla guida, 20 anni, ha mostrato un certo nervosismo. In macchina con lui altri tre ragazzi tra i 16 e i 20 anni. I successivi controllo hanno permesso di accertare che il giovane era stato posto in isolamento fiduciario dalla Asl di Asti. Il giovane è stato così denunciato per inosservanza alle misure di contenimento al Covid-19.