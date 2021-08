Maxi rissa a Torino, fermati sono stati arrestati

Sono stati arrestati i quattro stranieri, due senegalesi e due marocchini, fermati dalla polizia nel tardo pomeriggio di ieri a Torino per la maxi rissa scoppiata in corso Palermo, nel quartiere periferico Barriera di Milano. Secondo una prima ricostruzione, il tutto sarebbe nato da due persone che si sarebbero affrontare, per motivi ancora da chiarire, ma sul posto sarebbero poi arrivati decine di amici, chi di uno e chi dell'altro, per dar manforte.