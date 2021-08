Uneba Piemonte, Prevete è il nuovo presidente

Il Direttore generale delle Case di Assistenza del Cottolengo, Amedeo Prevete, è stato eletto presidente di Uneba Piemonte, tra le più rappresentative e longeve organizzazioni di categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo, con oltre 900 enti non profit in tutta Italia, di cui circa 100 in Piemonte. Prevete subentra a Severino Cantamessa. Il congresso regionale ha eletto inoltre consiglieri Giampaolo Torre, Sergio Merletti, Stefano Morenghi e Paolo Uberti. Alberto Maurino è stato eletto revisore legale.