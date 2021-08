Covid: nessun decesso in Piemonte, lieve aumento ricoveri

Nessun decesso da Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove i ricoveri subiscono un lieve incremento: sono cinque in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, e 85 negli altri reparti (+4). Sono 170 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,7% dei 24.967 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 82 (48,2%), mentre i nuovi guariti sono 82. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.964 (+83), gli attualmente positivi (+98). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 371.255 positivi, 11.701 decessi e 356.500 guariti.