Evade dai domiciliari per rubare

E' evaso dai domiciliari per rubare nella cantina di un palazzo. I carabinieri hanno arrestato un uomo di origine marocchine che si era introdotto in uno stabile di via XXIV maggio, nel quartiere Madonna del Pilone, a Torino. Dagli accertamenti è emerso che era sottoposto agli arresti domiciliari. Un altro uomo, sempre di origini marocchine, è stato invece arrestato nel quartiere Barriera di Milano dai militari dell'Arma per aver picchiato la fidanzata in stato di gravidanza. La donna da diverso tempo subiva violenze psicofisiche da parte del compagno.