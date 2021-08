Tokyo: Lo Russo (Pd), fotografia Italia plurale e inclusiva

"Dalle Olimpiadi di Tokyo 40 medaglie, un record incredibile, dal Giappone una fotografia dell'Italia di oggi: plurale e inclusiva". Lo scrive su Facebook Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra a Torino, commentando il record di medaglie per l'Italia di cui molte vinte da atleti di origine straniera. "Un'Italia - continua - dove le origini sono tante, chi è diventato italiano per scelta e non per nascita, e altri che pur essendoci nati, cresciuti, frequentato le scuole e allenati in Italia sono considerati stranieri fino al compimento dei 18 anni. Gli italiani senza cittadinanza sono tanti - ricorda del post - non vincono tutti medaglie alle Olimpiadi, ma anche loro sono parte della nostra comunità. E - conclude - sono una ricchezza per tutti".