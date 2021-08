Picchia l'ex fidanzata incinta, arrestato dai Carabinieri

Continue violenze, sempre più efferate. Ma questa volta a fermare la situazione prima che degenerasse ci hanno pensato i Carabinieri. Così una donna incinta è stata salvata dal suo ex fidanzato, un uomo di nazionalità marocchina. Il fatto è accaduto in Barriera di Milano. L'intervento dei militari ha evitato il peggio e l'uomo adesso si trova in carcere.