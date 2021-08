Cinema: Andrea Azzetti vince il Sestriere Film Festival

Il regista Andrea Azzetti, col film "Con il sorriso", si è aggiudicato l'undicesima edizione del Sestriere Film Festival, con la cabina di regia più alta d'Europa che ha proiettato sullo schermo del cinema Fraiteve i 31 film selezionati tra i 192 iscritti al concorso e provenienti da 18 Paesi del mondo. Un'edizione speciale che l'Associazione Montagna Italia e l'Amministrazione comunale di Sestriere hanno dedicato a Cala (Carlalberto Cimenti) e Sherpa (Patrik Negro), scomparsi in un incidente sulle montagne amiche a pochi chilometri da casa. "Un film di una delicatezza rara, che fotografa, in un momento di incredibile difficoltà collettiva, lo spirito di generosità e di resistenza di Roberta, una donna alle prese con i dolori, le difficoltà e le gioie quotidiane mostrandoci la scelta di una vita interamente dedicata al presidio della montagna", questa la motivazione della giuria, letta in sala da Roberto Gualdi, presidente del Sestriere Film Festival, che ha assegnato ad Alzetti il primo premio consegnatogli dal Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, tra gli applausi del pubblico in sala. Menzioni speciali sono andate a "Cervino - La Cresta del Leone" di Alessandro Beltrame ed H"ervè Barmasse" e a "A northern soul" di Federico Modica, mentre la foto vincitrice del concorso fotografico del Sestriere Film Festival è stata "Nascondino con la Luna" di Luca Bentoglio.