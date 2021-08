Covid: nessun decesso in Piemonte, 4 pazienti in intensiva

Nessun decesso da Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove scendono a quattro i ricoverati in terapia intensiva (-1) mentre i pazienti Covid negli altri reparti sono in tutto 90 (+5). L'Unità di crisi regionale ha registrato inoltre 151 nuovi casi di persone positive, l'1,2% dei 12.946 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 68 (45%). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.018 (+54), gli attualmente positivi 3.112 (+48). I nuovi guariti sono 93. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 371.406 positivi, 11.701 decessi e 356.593 guariti.