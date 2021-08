Calcio: amichevole Torino in Olanda, per Belotti prima gara

Il Torino è in partenza per l'Olanda, dove oggi pomeriggio alle 18 affronterà l'Az Alkmaar in amichevole. Andrea Belotti è stato regolarmente convocato. Per il capitano granata, rientrato ad inizio settimana dopo le vacanze extra post-Europeo, sarà la prima apparizione nella nuova stagione. Il tecnico Juric non ha convocato Milinkovic-Savic, bloccato da una contusione alla coscia sinistra, e nemmeno Aina, Ansaldi, Bremer, Lukic e Iago Falque.