Tav: Giachino, è un'opera a favore del rilancio del Paese

"La Tav è un'opera a favore del rilancio del lavoro, di Torino e del Paese. Si possono avere idee diverse, ma non si può bloccare un'opera voluta dall'Europa, dai governi italiani e così attesa dal mondo commerciale e dai tantissimi senza lavoro". Lo si legge nel volantino distribuito dal sì Tav Mino Giachino in occasione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica sulla questione Tav a cui partecipano il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il capo della polizia, prefetto Lamberto Giannini. "La violenza contro il cantiere e le forze dell'ordine è inaccettabile in uno Stato democratico - si legge nel volantino, che riproduce la grande piazza Sì Tav del novembre 2018 -. Le leggi dello Stato valgono anche per i tribunali che dibattono sulla natura delle manifestazioni. Il voto popolare, i sondaggi e l'immagine di questa piazza dicono che la stragrande maggioranza del paese vuole le infrastrutture e non vuole la decrescita di Torino e del Paese. Con la realizzazione della Tav, spostando il traffico dalla strada alla rotaia, si ridurranno drasticamente l'inquinamento e gli incidenti stradali".