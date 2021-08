Tav: Unione Montana Val Susa, istanze territorio inascoltate

"Le istanze del territorio, spesso inascoltate, finiscono per tramutarsi in forti sentimenti di insoddisfazione nei confronti dei governi che si succedono e verso lo Stato. Oggi, ancora una volta, in occasione della visita di un importante Ministro per un incontro che ha per oggetto le questioni Tav, le istituzioni locali non vengono coinvolte: questo non fa che aumentare le distanze tra lo Stato e il territorio su cui l'opera dovrebbe essere realizzata". Lo afferma, in una nota, il presidente dell'Unione Montana Valle Susa, Pacifico Banchieri, in merito al presenza, in Prefettura a Torino, del ministro Luciana Lamorgese. "Nel condannare ogni forma di violenza, pensiamo non si possa però ridurre la questione ad un mero problema di ordine pubblico - aggiunge -. Da anni ormai, amministratori e territorio, attraverso un'apposita commissione tecnica, evidenziano diverse problematiche di tipo progettuale, nonché la mancanza di finanziamenti certi, che garantiscano la realizzazione dell'opera, e di valutazioni tecniche e ambientali aggiornate".