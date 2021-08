Tav: Lamorgese a Torino, attivisti bloccati da polizia

Una cinquantina di attivisti No Tav sono stati bloccati dalla polizia a Torino, mentre cercavano di avvicinarsi al piazzale antistante la prefettura, sede di un incontro con la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. I manifestanti hanno sfilato pacificamente in via Pietro Micca, quindi gli agenti li hanno fermati in prossimità di piazza Castello. Mostrano cartelli di solidarietà verso i compagni feriti in Valle e urlano "ora e sempre resistenza". Non manca un messaggio diretto alla ministra. "Faccia rimuovere gli agenti a protezione del cantiere, che servirebbe impiegare da altre parti, dove davvero c'è bisogno". Tra i presenti anche la pasionaria del movimento Nicoletta Dosio.