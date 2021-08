In arrivo sul Piemonte una ondata di caldo africano

Un'ondata di caldo africano è in arrivo sul Piemonte, con temperature che nella seconda metà della settimana potrebbero superare anche di quattro gradi la media della stagione. Dopo le forti piogge di sabato, particolarmente intense su Vercellese e Verbano, dove Arpa ha registrato 47 millimetri di acqua in una sola ora, torna il caldo in questa stagione estiva che si era mantenuta piuttosto fresca nell'ultimo periodo. Col progressivo rinforzo dell'alta pressione africana e la sua espansione dal Mediterraneo centro-occidentale all'Europa centrale, nella prossima settimana si avrà un graduale aumento delle temperature su tutta l'Italia, Piemonte compreso, dove si avvertirà un caldo estivo in crescita.