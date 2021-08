Fuga di gas nel centro di Torino, tecnici al lavoro

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via San Domenico, a Torino, per una perdita di gas davanti al Mao, il Museo di arte orientale, oggi chiuso per riposo settimanale. Secondo una prima ricostruzione la fuga proviene da un guasto al raccordo delle tubature, all'esterno del museo e non all'interno. A scopo precauzionale, e per permettere l'intervento dei tecnici, l'isolato è stato chiuso.